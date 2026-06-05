Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В Тюменской области завершились поиски 22-летнего парня Артема Ч. Молодой человек пропал 26 мая 2026 года. Ориентировку на поиски тюменца опубликовали волонтеры «ЛизаАлерт». В четверг, 4 июня, стало известно, что молодой человек найден, он погиб.

- Спасибо всем, кто участвовал в поиске. Соболезнуем родным и близким, - сообщили тюменские волонтеры.

Худощавый парень с русыми волосами был одет на момент пропажи в черную удлиненную куртку, черные джинсы и черные кроссовки с белой подошвой. При себе носил черный рюкзак. Предположительно, Артем исчез в Калининском округе, где нашли его тело не сообщается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени на берегу реки Туры обнаружили тело 25-летнего Данила Демина, пропавшего ещё осенью. В убийстве подозревают 41-летнего жителя областной столицы, уже имевшего проблемы с законом. Ранее его арестовали по ходатайству следствия.Трагедия разыгралась вечером 20 октября 2025 года на улице Дачной – буквально в двух шагах от берега Туры. По версии Следственного комитета, между ними вспыхнула ссора на почве произошедшего до этого конфликта. Подробности - в нашем материале.

В целом, в Тюмени весной произошел бум пропажи мужчин, многие из них до сих пор не найдены. Ориентировки на поиски людей - в нашем материале.

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