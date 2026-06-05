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НовостиОбщество5 июня 2026 4:19

Жуткое пекло: на Тюменскую область передали усиление жары

В Тюмени и области потеплеет до +30 градусов
Серафима Краснова
Жуткое пекло: на Тюменскую область передали усиление жары.

Жуткое пекло: на Тюменскую область передали усиление жары.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее время жара в Тюменской области не только не спадет, но и наберет еще большие обороты.

В соответствии с прогнозом синоптиков, в следующий вторник, 9 июня 2026 года, дневная температура в Тюмени поднимется до +30 градусов Цельсия, местами по региону в эти сутки ожидается до +32 градуса Цельсия.

На среду, 10 июня 2026 года, в Тюменской области прогнозируется +29 градусов Цельсия. Кроме того, в эти сутки на Тюменскую область зайдет циклон с дождями, местами возможны грозы.

В четверг, 11 июня 2026 года, по данным «Гисметео», дожди в регионе продолжатся. Дневная температура воздуха при этом немного опустится до +24 градусов Цельсия.

Возвращение сильно жары в Омской области ожидается 16 июня 2026 года.