«По технической причине»: самолет из Красноярска в Тюмень экстренно вернулся в аэропорт

Самолет, летевший из Красноярска в Тюмень, вернулся в аэропорт. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» со 104 пассажирами на борту был вынужден вернуться в аэропорт Красноярска сразу после взлёта. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, при выполнении рейса по маршруту Красноярск — Тюмень экипажем воздушного судна по технической причине принято решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в официальном сообщении.

По информации МЧС и пресс-службы красноярского аэропорта, посадка прошла успешно. Все службы аэропорта отработали оперативно, пассажиры находятся в безопасности, а аэропорт продолжает работать в штатном режиме.