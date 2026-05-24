«Натуральное» и «Эко» на упаковке: эксперты объяснили, что стоит за популярными маркировками. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Полки магазинов пестрят маркировками «натуральное», «без глютена» и «органическое», что стоит за этими словами, рассказали эксперты. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, термины «Био» и «Эко» в России и ЕС строго регламентированы. Они гарантируют отсутствие ГМО, синтетических пестицидов и соблюдение экологических стандартов.

«Для подтверждения этого статуса производители должны пройти сертификацию у аккредитованных органов. На упаковке такого продукта обычно присутствует официальный знак органического производства. Термины же «Натуральное» и «Деревенское» — это скорее маркетинговый ход, эмоциональная привязка к традициям, которая не имеет под собой четкой законодательной основы», — подчеркивает Дмитрий Морковкин.

Повышенная цена на безглютеновые или безлактозные товары — это не всегда прихоть ритейлеров. Дмитрий Морковкин отмечает, что чистота продукта требует от завода раздельных производственных линий, сложной очистки оборудования и частых лабораторных тестов.

«Надписи «без глютена» или «без холестерина» могут поднимать цену в среднем на 5-15%. Это связано с более строгими стандартами контроля качества. При этом даже на изначально безглютеновом продукте такая надпись — стратегия выделения товара на полке, дающая дополнительную уверенность людям с целиакией», — поясняет эксперт.

Многие опасаются, что продукты без сахара содержат избыток искусственных добавок для имитации вкуса и текстуры. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев призывает внимательно изучать этикетку, так как ситуация сильно разнится от бренда к бренду.

«Использование подсластителей и загустителей не всегда означает «больше химии». Есть продукты, где вместо сахара применяются натуральная стевия или эритрит. Уровень "химии" зависит от конкретного производителя: существуют как очень «чистые» низкокалорийные продукты, так и те, чей состав далек от натурального», — отмечает Сергей Толкачев.

Чтобы не ошибиться с выбором, Сергей Толкачев рекомендует ориентироваться на три признака: официальные эмблемы (например, «зеленый лист» или российский знак органической продукции), цена - органическое производство обходится дороже, если «эко-продукт» стоит дешевле обычного — это повод для сомнений и состав, в настоящем органическом продукте список ингредиентов короче и понятнее, в нем минимум красителей и консервантов.