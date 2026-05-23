Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 мая 2026 16:53

Погибла женщина в перевернувшейся машине на тюменской трассе

Виновницей аварии стала 26 летняя водитель «Хендэ»
Ирина Ларина
Фото: Госавтоинпекция Тюменской области

Фото: Госавтоинпекция Тюменской области

Трагедия случилась на первом километре автодороги Исетск — Новиково — Кирсаново: здесь столкнулись «Хендэ Солярис» и «Ниссан Кашкай».

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительной версии, виновницей аварии стала 26 летняя водитель «Хендэ»: выезжая на главную дорогу, она не пропустила «Ниссан», который двигался по приоритетному направлению. От сильного удара автомобиль «Ниссан» перевернулся.

42 летняя женщина, находившаяся за рулём «Ниссана», скончалась на месте. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

– Движение ограничено, предусмотрен объест места происшествия, прокомментировал ситуацию начальник отдела Госавтоинспекции «Ялуторовский» Николай Паутов.

й тр