Погибла женщина в перевернувшейся машине на тюменской трассе

Фото: Госавтоинпекция Тюменской области

Трагедия случилась на первом километре автодороги Исетск — Новиково — Кирсаново: здесь столкнулись «Хендэ Солярис» и «Ниссан Кашкай».

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительной версии, виновницей аварии стала 26 летняя водитель «Хендэ»: выезжая на главную дорогу, она не пропустила «Ниссан», который двигался по приоритетному направлению. От сильного удара автомобиль «Ниссан» перевернулся.

42 летняя женщина, находившаяся за рулём «Ниссана», скончалась на месте. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

– Движение ограничено, предусмотрен объест места происшествия, прокомментировал ситуацию начальник отдела Госавтоинспекции «Ялуторовский» Николай Паутов.

