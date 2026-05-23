Врач скорой предупредил тюменцев о смертельной опасности купания в жару

Стоило только установиться жаркой погоде, как тюменцы потянулись к водоёмам — особенно нетерпеливы дети и подростки. Но врач скорой помощи Олег Нестеров призывает не торопиться нырять: резкий прыжок из знойного воздуха в холодную воду может обернуться трагедией.

– Когда разгорячённый человек погружается в прохладную воду, организм испытывает термический шок, — объясняет медик. — Для людей с болезнями сердца или сосудов это смертельно опасно: может случиться инфаркт, инсульт или потеря сознания. А ещё возможен спазм голосовых связок — человек не сможет вдохнуть и за секунды захлебнётся.

Да, дети переносят холод в воде чуть легче взрослых благодаря особенностям терморегуляции, но и для них риск никуда не исчезает. Помимо этих угроз, есть и другие опасности: скрытые под водой коряги и острые предметы, коварные течения. А позже могут аукнуться и воспаления — бронхиты и пневмонии нередко настигают тех, кто переоценил свои силы, пишет «Тюменская область сегодня».

Олег Нестеров настаивает: лучше дождаться, когда вода прогреется. А когда наступит настоящий купальный сезон, соблюдать простые правила безопасности.

– Купайтесь только в специально отведенных местах. Не заплывайте за буйки – там не безопасно. Если подшофе – в воду лучше не лезьте. Особое внимание уделите детям. Не отпускайте на акваторию одних, не спускайте взгляд с ребенка, пока он в воде. Ваша безопасность в ваших руках, – рекомендуют жителям в ТОСЭР.