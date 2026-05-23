«СВОИДЕТИ» на деле: тюменские подростки-волонтёры меняют город к лучшему

Фото: Группа «ГОРОД МОЛОДЫХ молодежный центр «Дзержинец»», vk.com

Патриотический отряд «СВОИДЕТИ» в Тюмени — победитель городского конкурса «Инициатива». Уже два года под руководством Натальи Сидоровой из центра «Дзержинец» подростки 14–17 лет, в том числе состоящие на профилактическом учёте, занимаются добровольчеством.

Всё строится вокруг авторской программы «Импровизация»: через живое общение и нестандартные форматы ребятам показывают, что можно быть полезным обществу — и получать от этого удовольствие.

–Мы занимаемся волонтёрством, помогаем организовывать городские мероприятия, выступаем как активисты Движения первых, — рассказывает Наталья. — Главная задача — вовлечь ребят, которые оказались в сложной ситуации, в добровольчество.

Ребята активно участвуют в жизни города: перед Днём Победы наводили порядок у памятников, сейчас помогают с голосованием по благоустройству, а летом в «Отрядах мэра» будут проводить для младших школьников квесты о противопожарной безопасности и первой помощи.

Победа в конкурсе даст возможность устраивать для детей познавательные игры о добровольчестве, истории и традициях страны — с подарками и увлекательными заданиями. «СВОИДЕТИ» доказывают: активная позиция начинается с малого доброго дела.

