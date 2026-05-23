Привычка оставлять зарядку в розетке может обернуться бедой

Фото: Анна Горлач

Знакомая картина: зарядное устройство торчит из розетки — вроде бы ничего страшного, телефон вот-вот понадобится снова питать, зачем вынимать? Но эта безобидная на первый взгляд привычка может сыграть злую шутку, предупреждают специалисты. Особенно если речь идёт о неоригинальном гаджете.

Как объясняет эксперт Роман Кузьмин, даже когда смартфон не подключён, преобразователь питания в зарядке продолжает работать. А значит, при неудачном стечении обстоятельств устройство может выйти из строя и стать источником опасности.

Но ещё более рискованно оставлять зарядку в автомобильном прикуривателе. Представьте: знойный день, салон машины раскалился на солнце, а в этот момент водитель заводит двигатель — и происходят резкие скачки напряжения. Этого может хватить, чтобы случилось короткое замыкание. Итог может быть плачевным: возгорание автомобиля — совсем не тот сюрприз, который хочется получить, пишет tmn.aif.ru.

Так что в следующий раз, прежде чем оставить зарядку «на всякий случай», вспомните: копеечная экономия времени может обернуться серьёзными проблемами. Лучше вынимать устройство из розетки и прикуривателя сразу после использования.

