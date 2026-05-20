В Ишиме и Тобольске откроется игротека «Конструктория»: чем полезны конструкторы для младших школьников

23-24 мая в Ишиме и 30-31 мая в Тобольске пройдет финальная семейная игротека «Конструктория» — проект, который предлагает родителям и детям провести выходные вместе за игрой, где развлечение сочетается с развитием.

В пространстве собраны 30 конструкторов со всего мира: магнитные, деревянные, электронные, музыкальные. Отдельное внимание привлекает детская железная дорога с мостами, тоннелями и десятками паровозиков на площади 100 квадратных метров.

Для родителей это хороший шанс увидеть, что конструкторы — не просто игрушка. В младшем школьном возрасте они помогают развивать внимание, мелкую моторику, усидчивость, логическое и пространственное мышление. Ребенок учится собирать модель по шагам, замечать ошибки, исправлять их и доводить дело до конца. А в игре с другими детьми тренируются еще и важные социальные навыки — умение договариваться, делиться и работать вместе.

По мнению педагогов и детских психологов, именно такие форматы особенно полезны в начальной школе: ребенок осваивает новое не через принуждение, а через интерес и действие. В «Конструктории» это усиливается еще и познавательной составляющей: каждый конструктор связан с реальными местами России — Эльбрусом, Магаданом, Ленскими столбами и Коньком-Горбунком. Получается, что игра становится еще и способом узнавать страну.

Кроме зоны конструкторов, на игротеке будут работать мастер-классы, где можно переключиться на другой вид творчества. Для семей предусмотрен и детский книжный обменник: можно принести уже прочитанную книгу и обменять ее на другую.

Как отмечают организаторы, игротека — это еще и возможность для родителей увидеть ребенка в другом амплуа: не за планшетом, а в роли изобретателя, архитектора или исследователя. Билет действует весь день, а само пространство открыто с 10:00 до 19:00, поэтому семьи смогут заходить в игровую зону несколько раз в течение дня.