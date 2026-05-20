В Тюмени после дождей откачивают воду: спецтехника работает на проблемных улицах

В Ленинском округе Тюмени после дождей остаются подтапливаемые участки, где нет системы ливневой канализации. Такие территории находятся под особым контролем службы заказчика по благоустройству ЛАО, заявляют в тюменской мэрии.

В районы, где скапливается вода, направлена специализированная техника. Работы ведутся на улицах Мусоргского, Жуковского, Брянской, Крылова, Изумрудной, Пушкина, Малышева, Тихих Зорь и Югорской. Только с улиц Тихих Зорь и Югорской уже вывезли по 15 кубометров воды.

- Благодаря работе техники и солнечной погоде вода уходит быстрее, дороги становятся безопаснее для всех участников движения, - уточнили в городской администрации.