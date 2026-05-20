«Искусство требует средств»: сколько в Тюменской области получают деятели культуры.

В Тюменской области опубликовали данные о среднемесячных зарплатах руководителей учреждений культуры за 2025 год. Документ попал в распоряжение редакции «КП – Тюмень».

Самым высокооплачиваемым руководителем стала Светлана Сидорова, генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения. Её доход составил более 453 тысячи рублей в месяц. Ежегодный доход Сидоровой составил 5,4 миллиона рублей. За такие деньги в Тюмени можно купить однокомнатную квартиру, не в центре города, или новый автомобиль последней комплектации.

Начальник музея имени И. Я. Словцова Иван Панасенко зарабатывал 330 тысяч рублей ежемесячно, а директор областной библиотеки имени Д. И. Менделеева Ольга Адамович — 281 тысячу рублей. Годовой доход Панасенко и Адамович составил 3,9 и 3,3 миллиона рублей.

Среднемесячный доход главы ДК «Нефтяник» Светланы Дульциной достиг 273 тысячи рублей, директора театра кукол Романа Явныча — 261 тысяча рублей, а руководителя Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова Евгения Пономарёва — 229 тысяч рублей. Директор филармонии Ирина Устинова получала 214 тысяч рублей.

Для сравнения, ранее стало известно, что директор регионального центра активного долголетия Маргарита Бабушкина получает 392 тысячи рублей в месяц.

Напомним, что в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые, в частности, снимают с госслужащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах. Нормы вступили в силу 1 января. С нового года декларации потребуются только при возникновении конкретных оснований.

