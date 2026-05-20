В Тюменской области — нашествие клещей: более 5,6 тысяч укусов, есть случаи энцефалита

В Тюменской области на 19 мая зарегистрировано 5618 обращений по поводу присасывания клещей, из них 1349 — дети до 17 лет. За этот период врачи выявили пять случаев заболевания клещевым энцефалитом и четыре — клещевым боррелиозом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве напоминают, что самая надёжная защита от клещевого энцефалита — вакцинация. В 2026 году привились уже 120 864 человека. Сделать прививку можно в медицинских организациях по месту жительства или в частных центрах. С апреля на территориях массового отдыха, кладбищах, в образовательных, оздоровительных и медицинских учреждениях проводятся акарицидные обработки.

Уже обработано более 5200 гектаров. Специалисты рекомендуют носить закрытую одежду, использовать репелленты и при укусе клеща как можно раньше обращаться к врачу. Снятых клещей рекомендуется исследовать в лабораториях Роспотребнадзора.

С начала сезона исследовали 1024 клеща. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 25 экземплярах, возбудитель клещевого боррелиоза — в 276.