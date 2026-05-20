НовостиПроисшествия20 мая 2026 10:01

Жительницу Тюменской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за побои пасынка

Женщина ударила мальчика рукой по голове
Серафима Краснова
Жительницу Тюменской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за побои пасынка.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Тюменской области Елену Вешкурцеву привлекли к ответственности за нанесение побоев несовершеннолетнему пасынку. Суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ и взыскал 30 тысяч рублей в пользу ребёнка.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы региона, ЧП произошло 8 января 2026 года в селе Пятково Упоровского района. Женщина ударила мальчика рукой по голове, причинив ему физическую боль.

Ранее она уже подвергалась административному наказанию за аналогичное деяние.