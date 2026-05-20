Жительницу Тюменской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за побои пасынка.

Жительницу Тюменской области Елену Вешкурцеву привлекли к ответственности за нанесение побоев несовершеннолетнему пасынку. Суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ и взыскал 30 тысяч рублей в пользу ребёнка.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы региона, ЧП произошло 8 января 2026 года в селе Пятково Упоровского района. Женщина ударила мальчика рукой по голове, причинив ему физическую боль.

Ранее она уже подвергалась административному наказанию за аналогичное деяние.