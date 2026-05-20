Тюменскую область минует «большая вода»: паводок не повторит рекорды прошлых лет

В Тюменской области не ждут «большой воды» из Казахстана. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области не ожидают прихода «большой воды» с территории Казахстана в период весеннего паводка 2026 года. Половодье на севере Республики Казахстан завершилось спокойно.

По данным РГП «Казгидромет», за два месяца уровень воды в реках и озёрах поднималс, опасные значения были превышены только в одной точке — у посёлка Борки в Петропавловске. В следствие этого вода Ишима выходила в пойму и заливала автодорогу Челябинск-Новосибирск. На сегодня уровень воды в Ишиме у посёлка Борки составляет 931 см, что на 29 см ниже опасного уровня. Вода продолжает быстро убывать, передают иностранные СМИ.

Российские метеорологи отмечают, что в этом году на сопредельных территориях Казахстана сложилась благоприятная обстановка, и угрозы масштабного затопления нет.

Тем не менее, традиционно угрозам подтоплений подвержены территории в поймах рек Ишим и Иртыш, а также населённые пункты у малых рек Тенис, Карасуль, Мергень и Алымка. В настоящее время все территории находятся вне зоны риска.