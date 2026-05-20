Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени члены Казачьей народной дружины провели разъяснительные беседы с детьми, которые играли в волейбол на пешеходной улице Дзержинского. Спортивные игры мешали прохожим и жителям соседних многоквартирных домов, в том числе в позднее время суток, заявили в пресс-службе городской администрации.

- Поводом для профилактической встречи послужили обращения тюменцев. Дружинникам удалось наладить диалог с подростками и достичь положительных результатов. Им напомнили о необходимости соблюдать нормы поведения в общественных местах отдыха, - уточнили в тюменской мэрии.

Для поддержания правопорядка на улице Дзержинского также были усилены полицейские патрули.

