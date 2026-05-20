Погоня, бегство, преследование и задержание: целая кинокартина развернулась в Тюмени на улице Калинина накануне вечером 19 мая. 15-летний парень в балаклаве катался мопеде, при этом, вел себя ребенок рискованно, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих – ездил на одном колесе. На видеозапись его сняли неравнодушные жители Тюмени.

На место выехали автоинспекторы. Задержание подростка проходило сбоем: мальчик пытался сначала на мопеде уехать от полицейских, а потом хотел сбежать на ногах.

«Недавно в Тюмени был задержан 15-летний подросток на мопеде на улице Калинина. Его мать пояснила, что мопед купили для катания. На школьника и его маму составлены административные протоколы. С семьёй проведена разъяснительная беседа, а информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о неисполнении родительских обязанностей», - рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинпекции Тюменской области.

В Тюмени полицейские усилили контроль за подростками, которые грубо нарушают ПДД, управляя мотоциклами и мопедами. Инспекторы задерживают несовершеннолетних, а также привлекают к административной ответственности их родителей. За езду без прав, нарушение правил регистрации транспорта и передачу управления ребёнку предусмотрены штрафы. Сами мотоциклы нарушителей эвакуируют на спецстоянки — услуги эвакуации оплачивают родители.