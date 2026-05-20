НовостиОбщество20 мая 2026 4:37

«Слово стоило 3000 рублей»: в Бердюжском районе женщину оштрафовали за оскорбление в мессенджере

В Тюменской области суд оштрафовал женщину за оскорбление в мессенджере
Серафима Краснова
Фото: фрипик.ру.

Бердюжский районный суд оставил в силе постановление о штрафе для 52-летней жительницы Тюменской области. Женщина была признана виновной по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

По версии следствия, она отправила потерпевшей текстовое и голосовое сообщения, содержащие унизительные выражения, оскорбляющие честь и достоинство. Мировой судья назначил ей штраф в размере 3 тысяч рублей.

Девушка пыталась обжаловать решение, утверждая, что использованное ею слово не является оскорблением. Однако суд установил, что по своему содержанию и форме высказывание унижает честь и достоинство потерпевшей.

В результате Бердюжский районный суд оставил постановление мирового судьи без изменения, а жалобу — без удовлетворения.