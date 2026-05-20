В Тюмени с 20 мая стартует купальный сезон

Купальный сезон в Тюмени начнётся с 20 мая и продлится до 25 августа. Об этом сообщил директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Виталий Флянц.

С этого дня на водоёмах областного центра начнут дежурить патрули спасателей. Их задача — проводить разъяснительные беседы и предотвращать купание в запрещённых местах. В случае необходимости к патрулированию подключится полиция.

В прошлом году в Тюмени патрулировали 39 водных объектов, было проведено более 7 тысяч профилактических бесед. Благодаря работе спасателей удалось спасти пять человек, а число погибших на воде оказалось минимальным за последние годы. Информация о разрешённых для купания пляжах в 2026 году будет известна позже.