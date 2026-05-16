В Тюмени прошла майская встреча благотворительного проекта #MassOnClub

В Тюмени состоялась очередная встреча участников благотворительного интеллектуального проекта MassOn Club. Формат, который объединил деловое общение, игру и помощь детям, уже несколько лет остается одной из заметных инициатив в городской общественной жизни.

#MassOnClub был задуман как пространство для предпринимателей и активных горожан, где можно не только проверить эрудицию, но и сделать доброе дело. Все средства, собранные во время игр, направляются в Тюменское региональное отделение Российского детского фонда. По итогам майского турнира бюджет организации пополнился на 102 тысячи рублей.

Как рассказала владелица бизнес-отеля «Евразия», со-основатель и постоянный участник проекта Светлана Раца, идея клуба выросла из нескольких благотворительных форматов, которые со временем объединили в себе и пользу, и смысл, и живое общение.

— Мы пробовали разные варианты — выставки, балы, вечера. Все сборы шли на благотворительность, но хотелось добавить в это еще и содержательное общение, чтобы люди не просто встречались, а развивались, знакомились, обменивались опытом. Так и появился формат интеллектуальной игры, — отметила она.

Заместитель председателя Тюменского отделения Российского детского фонда Евгения Репина подчеркнула, что у проекта есть не только социальная, но и воспитательная составляющая.

— MassOn Club — это сообщество единомышленников, где можно и отдохнуть, и пообщаться, и проверить себя в игре, и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Со временем такие встречи становятся для людей важной частью жизни, а сама благотворительность приобретает понятную и красивую форму, — сказала она.

Тема майской игры была посвящена красоте — внешней и внутренней. Гостем встречи стала актриса и модель из Москвы Елена Новикова, которая вместе с редактором проекта подготовила вопросы для участников.

Руководитель MassOn Club, директор коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина отметила, что разговор о красоте неизбежно выходит за рамки внешности.

— Когда мы делали игру на эту тему, стало особенно заметно, насколько по-разному люди воспринимают красоту. Но я убеждена: важна не только внешность, но и внутренняя наполненность человека. Именно она остается с ним надолго и зависит уже не от природы, а от личной работы над собой, — подчеркнула она.

Организаторы MassOn Club отмечают, что проект за годы работы сформировал устойчивое сообщество людей, для которых благотворительность стала естественной частью общения.

Почувствуйте себя «масоном»!

Предлагаем вам попробовать себя в роли участника LXIV встречи #MassOnClub: ответить на три вопроса майской игры и узнать, какие тайны и секреты таит в себе красота.

Вопрос 1. В древности это ценилось больше золота и было символом власти, любви и красоты. Римляне считали это атрибутом Венеры, и греки считали, что это имеет божественное происхождение. Но 1893 году японец Кокити Микимото совершил открытие и сделал это доступным. А что это?

Вопрос 2. В Киргизии есть поверье, что если жених хочет красивых и здоровых детей, то жену нужно искать после того как ты пересек семь их. А что нужно пересечь?

Вопрос 3. В древнегреческих мифах похищение Елены Прекрасной стало причиной начала Троянской войны. И математики предложили шуточную единицу измерения красоты под названием миллиелен, которая определяется как количество женской красоты, достаточное для того, чтобы привести в движение что-то одно. Сама Елена Прекрасная по этой трактовке, согласно «Илиаде» Гомера, обладает красотой, равной 1186 миллиеленам. А что приводит в движение красота равная одной миллиелен?

Ответ 1: Жемчуг.

Ответ 2: 7 рек — они там встречаются нечасто, что означает, что за невестой нужно идти далеко.

Ответ 3: Корабль, именно 1186 греческих кораблей приплыло к стенам Трои, согласно тексту «Илиады» Гомера для спасения Елены.