Мусор, энергия и спасение пингвинов: в Тюмени детям покажут, как работает экология на практике

24 мая в Тюмени пройдет интерактивная программа «Спасти планету» для детей от 4 до 14 лет. Участникам предлагают не просто поговорить об экологии, а попробовать себя в роли маленьких исследователей: очистить землю и воду, превратить отходы в полезные материалы, собрать ветровую турбину и помочь спасти животных, попавших в беду.

Программа рассчитана на два часа и выстроена в формате четырех лабораторий. Детей разделят на команды по возрасту, а каждая команда будет по очереди работать на четырех станциях по 20 минут. В лабораториях ребята смогут самостоятельно проводить опыты, проверять гипотезы и делать выводы. Такой подход, по словам организаторов, помогает развивать у детей экологическое мышление, наблюдательность и навык поиска практических решений.

«В рамках программы школьники и дошкольники узнают, как можно получать энергию из ветра, почему важно перерабатывать отходы и как наука помогает предотвращать экологические проблемы. Отдельный блок мы посвятим простым физическим и химическим экспериментам, которые показывают, как научные знания работают в реальной жизни», — рассказывает организатор проекта «Сайнсли» в Тюмени Андрей Дятчин.

Для родителей подготовили научную лекцию-викторину. Перед началом программы дети также пройдут небольшой квест.

Как отмечают организаторы, это московский проект Sciencely, который теперь будет проходить и в Тюмени. Для семей это возможность показать ребенку экологию не как сухую тему из учебника, а как живой и понятный процесс, где каждый может внести свой вклад.