«Жемчужина Сибири» и «Воронинские горки»: в Тюмени раскрыли зарплаты спортивных чиновников

В Тюмени опубликовали данные о среднемесячных зарплатах руководителей спортивных учреждений, которые подконтрольны областному департаменту спорта региона. В списке — главы и заместители школ олимпийского резерва, центров подготовки и спортивных комплексов.

Зарплаты руководителей варьируются от 170 до 286 тысяч рублей в месяц. Так, глава областной школы спортивного резерва по биатлону Луиза Носкова получает 260,6 тысячи рублей, а её заместители — по 190 и 169 тысяч соответственно. Руководитель областной школы по шахматам Дмитрий Калистратов зарабатывает 179 тысяч рублей, а его заместитель — 93 тысячи. Согласно подсчетам редакции «Комсомольская правда – Тюмень», за год Луиза Носкова получила 3,1 миллиона рублей.

Глава «Дирекции эксплуатации и содержания спортивных объектов» Станислав Крылов получает 286,5 тысячи рублей, его заместитель — 237,5 тысячи. Директор «Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд» Михаил Паутов зарабатывает 267,8 тысячи, у его заместителей — от 136 до 181 тысячи. Ежегодный доход Крылова составил 3,4 миллиона рублей.

Руководитель «Тюмень-Дзюда» Сергей Кабанов получает 282 тысячи рублей, его замы — по 215 и 212 тысяч. Глава школы олимпийского резерва каратэ Игорь Ефременко зарабатывает 232,7 тысячи, его заместители — 107 и 129 тысяч. За 2025 года Кабанову выплатили 3,4 миллиона рублей, а Ефременко – 2,7 миллиона рублей.

Руководитель «Жемчужины Сибири» Анатолий Емельянов получает 276,9 тысячи, а глава «Воронинских горок» Павел Мустафин — 277,9 тысячи рублей. У их заместителей зарплаты составляют от 105 до 237 тысяч рублей. Их ежегодный доход составил в среднем 3,3 миллиона рублей.

В департаменте спорта отмечают, что уровень оплаты труда зависит от статуса учреждения, объёма работы и результатов деятельности.

По данным статистиков, средняя зарплата в Тюмени в апреле 2026 года — 72 913 рублей, медианная — 60 тысяч рублей, модальная (наиболее часто встречающаяся) — 50 тысяч рублей.

