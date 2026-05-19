Фото: СК России по Тюменской области.

В ночь на 18 мая 2026 года в селе Шипаково 59-летняя женщина напала с ножом на своего 60-летнего супруга.

По версии следствия, она нанесла мужчине не менее трёх ударов в область живота, спины и грудной клетки. Потерпевший смог покинуть квартиру и обратиться за помощью к соседям. Его госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

В отношении женщины заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следствие проводит необходимые действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.