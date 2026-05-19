В Тюмени ищут нового спонсора для бесплатного пляжа на озере Круглое

В Тюмени начался открытый конкурс по поиску нового оператора для бесплатного городского пляжа на озере Круглое. Старт приёма заявок был дан 15 мая, а итоги планируется подвести в конце июня. Победитель конкурса получит право управлять пляжем на срок до девяти лет.

При этом территория останется в муниципальной собственности, а сам пляж — бесплатным и общедоступным для всех жителей. В рамках муниципально-частного сотрудничества подрядчику выделят 50 тысяч квадратных метров земли и часть акватории озера для реализации бизнес-идей. Он сможет устанавливать павильоны, аттракционы, пункты проката и другие объекты.

Затраты на организацию работы спасательной службы можно будет возместить. Основные требования к оператору: на пляже обязательно должны быть туалеты, душевые, кабинки для переодевания, медпункт и велопарковка.

Ключевой критерий отбора — качество представленной концепции. Комиссия будет оценивать опыт организации пляжного отдыха, объём инвестиций, эстетическое оформление и предложения по инфраструктуре.

Власти планируют проводить на обновлённом пляже различные мероприятия не только летом, но и в другие сезоны.