В тюменском посёлке Винзили произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада Ларгус» и питбайка. Авария случилась накануне вечером, 18 мая, на улице Вокзальной.

По предварительным информации полиции, 14-летний водитель питбайка не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, который разворачивался на дороге. За рулём «Лады» находился 61-летний мужчина.

В результате столкновения подросток получил травмы и попал в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют автоинспекторы.