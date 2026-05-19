19 мая 2026 4:32

В Тюменской области 14-летний мальчик за рулем питбайка пострадал в столкновении с автомобилемфото

Под Тюменью «Лада Ларгус» столкнулся с 14-летним подростком на питбайке
Серафима Краснова
Фото: ГАИ Тюменской области.

В тюменском посёлке Винзили произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада Ларгус» и питбайка. Авария случилась накануне вечером, 18 мая, на улице Вокзальной.

По предварительным информации полиции, 14-летний водитель питбайка не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, который разворачивался на дороге. За рулём «Лады» находился 61-летний мужчина.

В результате столкновения подросток получил травмы и попал в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют автоинспекторы.