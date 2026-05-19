Фото: ГАИ Тюменской области.

Вчера вечером, 19 мая, в Тюмени во дворе дома на улице Константина Посьета, 3, произошло ДТП с участием ребёнка. По предварительным данным, 8-летний школьник выехал с тротуара на дорогу на механическом самокате. В этот момент его сбил автомобиль Mercedes.

28-летний водитель иномарки пояснил сотрудникам ГИБДД, что не заметил мальчика, так как тот внезапно появился из-за припаркованного автомобиля. В результате аварии мальчик получил травму руки. Сейчас его состояние уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия. Правоохранители призывают водителей быть предельно внимательными в жилых зонах, а родителей — повторять с детьми правила дорожного движения.