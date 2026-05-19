В Тюмени на Профсоюзном мосту образовалась пробка из-за автобусов. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Второй день подряд жители Заречных микрорайонов Тюмени стоят в пробке на Профсоюзном мосту при движении в сторону центра города. Горожане активно обсуждают ситуацию в социальных сетях. По словам водителей, затор возник после введения выделенной полосы для общественного транспорта.

Автобусы, перестраиваясь для заезда на остановку, по мнению водителей, дополнительно осложняют движение.

Ранее мы рассказывали о том, каких автобусов не хватает в Тюмени в разгар дачного сезона. Садоводы в будние дни не могут уехать в пригород. Кроме того, по словам местных жителей, все дачные автобусы набиты битком. Одному из пассажиров стало плохо в разгар давки. Жалобы в департамент транспорта Тюмени поступает на дачный маршрут №100 «Центральный рынок 2 - с/о «Ручеёк».