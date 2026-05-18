В Тюмени начинается сезон опрессовок: первые отключения горячей воды — с 19 мая.

В Тюмени стартует ежегодный период гидравлических испытаний теплосетей. Первые отключения горячей воды начнутся уже завтра, 19 мая. Об этом сообщает компания УСТЭК.

Отключения коснутся жителей сразу нескольких районов города. В список вошли дома на улицах Одесской, Харьковской, Республики, Мельникайте, а также микрорайон Заречный. Горячее водоснабжение в этих домах будет восстановлено к 1 июня.

Напомним, что всего в Тюмени запланировано семь этапов опрессовок. Второй этап стартует 4 июня, третий — 18 июня, четвёртый — 3 июля. Оставшиеся три этапа начнутся 17 июля, 31 июля и 18 августа. Узнать точные даты отключения по конкретному адресу можно на сайте УСТЭК.