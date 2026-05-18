Тюменскую область 19 мая накроет штормовой ветер

Жителей Тюменской области предупредили о резком ухудшении погоды 19 мая. По данным региональной РСЧС, на территории региона ожидается порывистый и переменчивый ветер.
В ночные часы его скорость составит 3–8 м/с, с локальными усилениями до 13 м/с. Днем порывы ветра будут достигать 18 м/с.
Синоптики призвали тюменцев соблюдать осторожность и учитывать прогноз при планировании дел на открытом воздухе.
Ранее метеорологи прогнозировали в Тюмени «температурные качели»: жара сменится резким похолоданием.