Тюменскую область 19 мая накроет штормовой ветер

Жителей Тюменской области предупредили о резком ухудшении погоды 19 мая. По данным региональной РСЧС, на территории региона ожидается порывистый и переменчивый ветер.

В ночные часы его скорость составит 3–8 м/с, с локальными усилениями до 13 м/с. Днем порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Синоптики призвали тюменцев соблюдать осторожность и учитывать прогноз при планировании дел на открытом воздухе.

Ранее метеорологи прогнозировали в Тюмени «температурные качели»: жара сменится резким похолоданием.