В Тюмени продлили закрытие улиц: водителей ждут новые объездные маршруты до июня

В Тюмени продлили сроки ограничения движения на Минской и Саратовской. Из-за подключения объекта капитального строительства к теплоснабжению, проезд в районе дома № 96 на улице Минской будет закрыт до 20 июня.

Ранее сообщалось, что ограничение продлится до 30 мая. Для объезда закрытого участка на Минской водителям рекомендуют использовать соседние улицы: Холодильную, Республики, Киевскую и Котовского.

На улице Саратовской движение транспорта также остаётся закрытым до 24 мая 2026 года. Ограничения действуют на отрезке от улицы Рылеева до улицы Курчатова, а также на пересечении Рылеева с Саратовской.

- Призываем автомобилистов внимательно следить за дорожными знаками, заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД, - сообщили в мэрии.