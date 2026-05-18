«Квартирные аферистки» из Тобольска получили сроки за махинации с жилищными сертификатами

В Тобольске суд вынес приговор по делу о мошенничестве с жилищными сертификатами на 8,7 млн.

Тобольский городской суд признал виновными трёх женщин, которые организовали схему мошенничества с государственными жилищными сертификатами. Ущерб бюджету составил около 8,7 миллиона рублей.

С июня 2023 по февраль 2024 года подсудимые проводили фиктивные сделки. Они находили владельцев сертификатов и продавцов квартир, после чего оформляли документы так, будто стоимость жилья равна сумме сертификата, хотя на самом деле квартира стоила намного дешевле. Разницу злоумышленницы забирали себе.

Например, квартира стоимостью 1 миллион рублей по документам «продавалась» за 2,9 миллиона. Всего преступникам удалось провести три такие сделки. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере, совершённое группой лиц).

Организатор и одна из соучастниц получили по 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Третья подсудимая приговорена к 5 годам строгого режима, но исполнение приговора отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Суд также удовлетворил иск департамента социального развития и взыскал всю сумму ущерба с виновных, арестовав их имущество. Три другие участницы группы скрылись от следствия и в настоящее время находятся в розыске.