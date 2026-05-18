Утром 18 мая под Тобольском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием скутера и автомобиля «Мицубиси».

По данным регионального управления Госавтоинспекции по Тюменской области, 35-летний водитель автомобиля при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении скутеру «Альфа», который ехал по главной дороге.

В результате столкновения 22-летний житель Аромашевского округа получил серьёзные травмы. Его доставили в медицинское учреждение, но, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.

Подробности и все обстоятельства аварии в настоящее время выясняются сотрудниками правоохранительных органов.