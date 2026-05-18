Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 7:16

Возле сельского кафе в Тюменской области произошла потасовка с поножовщиной

В селе Омутинское мужчина ударил ножом односельчанина из-за ссоры у заведения
Серафима Краснова
В селе Омутинское мужчина ударил ножом односельчанина из-за ссоры у заведения.

В селе Омутинское мужчина ударил ножом односельчанина из-за ссоры у заведения.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В тюменском селе Омутинское 16 мая 2026 года, около 5 часов утра, произошел конфликт между двумя посетителями одного из заведений.

По версии следствия, мужчины были пьяны. В ходе ссоры молодой человек нанёс 35-летнему односельчанину один удар ножом в область живота. Потерпевшему удалось убежать от нападавшего и позвонить в полицию.

- В скором времени мужчина был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обвиняемому предъявлено обвинение, - рассказали в пресс-службе СК России по Тюменской области.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.