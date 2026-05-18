Возле сельского кафе в Тюменской области произошла потасовка с поножовщиной

В тюменском селе Омутинское 16 мая 2026 года, около 5 часов утра, произошел конфликт между двумя посетителями одного из заведений.

По версии следствия, мужчины были пьяны. В ходе ссоры молодой человек нанёс 35-летнему односельчанину один удар ножом в область живота. Потерпевшему удалось убежать от нападавшего и позвонить в полицию.

- В скором времени мужчина был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обвиняемому предъявлено обвинение, - рассказали в пресс-службе СК России по Тюменской области.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.