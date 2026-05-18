Имена создателей бронепоезда «Патриот» увековечены в Ишиме

Рядом с памятником бронепоезду «Патриот» в Ишиме установили мемориальную доску с именами 70 инженеров и рабочих паровозного депо. Ее открыли при участии руководителя фракции «Единой России» Тюменской облдумы Андрея Артюхова, главы Ишима, секретаря городского местного отделения партии Федора Шишкина, главы Ишимского округа, секретаря местного отделения “Единой России” Сергея Ломовцева, председателя Ишимской городской думы Алексея Ипатенко. На мероприятии присутствовали ветераны-железнодорожники, молодогвардейцы и ребята из других молодежных организаций.

Свердловскую железную дорогу на открытии мемориальной доски представили заместитель главного инженера Свердловской железной дороги по Тюменскому региону Антон Лахтин и председатель Совета ветеранов узла Владимир Коротеньков.

«Бронепоезд стал символом трудового подвига ишимцев во времена Великой Отечественной войны. За короткий период ишимские железнодорожники создали бронепоезд и передали его Красной армии в 1942 году», - напомнил собравшимся Андрей Артюхов.

Отметим, памятник бронепоезду «Патриот» был установлен в Ишиме в рамках партийного проекта «Единой России» «Оружие Победы». Монумент увековечил вклад ишимцев в Победу и стал знаковым местом, которое посещают ветераны, молодежь, жители и гости города.

«В год 80-летия Победы был создан достойный памятник трудовому подвигу ишимских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. И теперь имена тех, кто своим трудом приближал Победу, будут известны ишимцам», - подчеркнул Федор Шишкин.

«Бронепоезд и мемориальная доска помогут вести патриотическую работу с молодежью. Наши земляки гордятся достойным памятником трудового подвига своих земляков в годы Великой Отечественной войны», - отметил Сергей Ломовцев.

«То, что сделали представители старшего поколения в годы войны - пример для всех. Работали большой командой, по 16-18 часов трудились в депо. Сегодня мы чтим их подвиг и будем помнить всегда: они ковали Победу для нас», - рассказал Алексей Ипатенко.

Напомним, ранее в рамках партийного проекта «Единой России» «Оружие Победы» появились памятники торпедному катеру «Комсомолец» в Тюмени и планеру А-7 в Заводоуковске.