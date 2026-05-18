В Тюменской области действует особый противопожарный режим: штрафы до 800 тысяч рублей

С 28 апреля 2026 года в Тюменской области введён особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды, чтобы донести до жителей требования безопасности.

В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, в том числе на мангалах, сжигать сухую траву, мусор и листву, а также проводить любые пожароопасные работы и использовать пиротехнику. Особое внимание уделяется необходимости уборки земельных участков от сухой растительности.

В этот период предупреждения не применяются — нарушителей сразу привлекают к ответственности. Штрафы за несоблюдение правил составляют: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч, а для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Для выявления нарушителей и оперативного реагирования на возгорания сотрудники ведомств используют квадрокоптеры. При обнаружении пожара необходимо немедленно звонить по телефонам 101 или 112.