Сотрудники Следственного управления на транспорте выясняют обстоятельства падения легкомоторного самолёта в Тюменской области. Авиакатастрофа произошла 15 мая недалеко от села Вагай.

На борту находились два человека — пилот и лётчик-наблюдатель, они не пострадали и были эвакуированы вертолётом. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность двигателя. Однако сейчас следствие рассматривает и вторую версию — ошибку пилотирования.

«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении полёта и отказ техники. Изъяты образцы топлива, лётная документация, детали воздушного судна. В ближайшее время будут назначены необходимые криминалистические экспертизы», — сообщили в пресс-службе следкома на транспорте.

По факту происшествия проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).