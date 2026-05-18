В Тюменскую область придут 25-градусные температурные качели с «осложнением».

В прогнозе Обь-Иртышского УГМС на первые три дня грядущей недели, с 18 по 20 мая 2026 года, фигурирует 25-градусный перепад температур. Кроме того, «осложнением» этого периода можно назвать каждодневное присутствие дождей.

Новая неделя стартует при температурных показателях в промежутке от +1 до +6. Осадков в первые часы 18 мая не прогнозируется. Однако днем местами вероятны кратковременные дожди, ожидается потепление вплоть до +26 градусов.

Дневная температура вторника, 19 мая, ожидается в аналогичных пределах, однако ночь, по данным синоптиков, окажется теплее – предварительно обещается +5…+10 градусов. Однако кратковременные дожди с грозами, как ожидается, могут периодически идти на протяжении всех суток.

Аналогичный прогноз по осадкам, но с возможным дополнением в виде града во второй половине дня, составлен и на среду, 20 мая. По данным синоптиков, ожидается дальнейшее потепление – до +13 ночью и до +27 днем.