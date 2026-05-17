В Тюмени днем в воскресенье, 17 мая, на конечной остановке по улице Космонавтов погибла 48-летняя женщина-водитель.

По данным регионального управления Госавтоинспекции Тюменской области, трагедия произошла, когда автобус 51-го маршрута начал самопроизвольное движение. Женщина попыталась его остановить, но получила смертельные травмы.

- Водитель автобуса попыталась его остановить и погибла. Женщине было 48 лет. Обстоятельства трагедии выясняются, - рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Постовик.