Тюменцы массово защищают жилье: как запрет на сделки без собственника стал хитом 2026 года

Тюменцы оформили 22 тысячи запретов на регистрацию недвижимости без собственника. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области за первые три месяца 2026 года зарегистрировано 22 010 запретов на совершение регистрационных действий с недвижимостью без личного участия собственника. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было оформлено 10 300 запретов.

«Запрет на сделку — это простая процедура и надёжная защита. Если в ЕГРН внесена такая запись, все заявления, поданные не от самого собственника или его доверенного лица, будут возвращаться без рассмотрения», — пояснила начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Тюменской области Ирина Крендясова.

В целом за 2025 год жители региона подали 42 728 заявлений о запрете регистрации без личного участия. Госпошлина за услугу не взимается, а запись вносится в реестр в течение пяти рабочих дней. Особенно актуальна эта мера для владельцев жилья, проживающих в других регионах.