За букет сирени под окнами: тюменцам напомнили о штрафах за порчу дворовых деревьев. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Желание собрать букет сирени или сломать ветку во дворе может обернуться административным протоколом. Любые зелёные насаждения во дворе охраняются государством и правилами технической эксплуатации жилого фонда.

Запрещено не только ломать ветки, но и вбивать в деревья гвозди, подвешивать гамаки, засыпать стволы снегом при расчистке дорог или самостоятельно пересаживать кустарники.

«За порчу зелёных насаждений предусмотрена ответственность по статье 8.25 КоАП РФ или по местным законам. Пункт 3.8.2 Правил эксплуатации жилфонда запрещает вырубку и пересадку без разрешения. Даже складирование стройматериалов на газоне или хождение по нему — это нарушение правил благоустройства», — предупреждает юрист Александр Бударагин.