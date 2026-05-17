Тюменский эксперт развеяла мифы о кисломолочных продуктах для детей и рассказала о пользе

Тюменцам рассказали о пользе кисломолочных продуктов для детей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Кисломолочные продукты в рационе детей занимают особое место: они являются источником легкоусвояемого белка, кальция и полезных бактерий. Йогурт или творог могут дополнять рацион ребёнка с 6–8 месяцев, а биолакт и другие жидкие компоненты — с 8 месяцев, поддерживая работу пищеварения и формируя здоровую микрофлору.

О том, как правильно выстроить питание, рассказала директор по связям с медицинской общественностью «Логики молока» Ольга Волкова. Она подчеркнула, что продукты вводятся постепенно, с учётом возраста и рекомендаций педиатра. Отдельный вопрос, который волнует родителей, — непереносимость лактозы. Эксперт пояснила, что это не то же самое, что аллергия на белок коровьего молока. Оба состояния требуют обращения к врачу и подбора правильного рациона. Волкова развеяла и распространённые мифы.

Например, не все добавки вредны: детям до трёх лет лучше выбирать продукты без сахара, но фруктовые наполнители могут быть допустимы. Гораздо важнее обращать внимание на основу — качественное молоко и заквасочные культуры. Также не стоит бояться длительного срока хранения: он чаще всего обеспечивается современными технологиями обработки и упаковки, а не консервантами.

В ежедневном рационе ребёнка старше года должно быть не менее трёх порций молочных продуктов. Спокойный и рациональный подход к питанию помогает сформировать у малыша здоровые пищевые привычки.