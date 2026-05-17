Невролог объяснила, как плохой сон «отключает» мозг и приближает деменцию

Врачи объяснили жителям Тюменской области, как качество сна напрямую влияет на риск развития деменции. По словам врача-невролога и психиатра Анастасии Журавской, сон — это время, когда мозг восстанавливается, а его нарушения приводят к накоплению токсичных белков и повреждению нейронов.

Во время сна активно работает лимфатическая система мозга — своего рода «клининговая служба», которая вымывает вредные белки. При хроническом недосыпе или нарушениях сна (например, при апноэ) эти белки накапливаются, образуя бляшки, которые повреждают нейроны и сосуды.

К факторам риска, помимо нарушений сна, невролог относит высокое артериальное давление, переедание, малоподвижный образ жизни, курение и игнорирование проблем со слухом. Важно контролировать давление, особенно после 35 лет, и поддерживать его на уровне не выше 130 на 80. Это самая эффективная защита мозга. На качество восстановления мозга влияют даже мелочи.

В спальне должно быть 18–20 градусов, поскольку для глубокого сна телу нужно слегка охладиться. Даже незначительный шум или свет вызывают микропробуждения. Напряжение в мышцах шеи или спины из-за неудобного матраса также не даёт мозгу полностью «отключиться». Выбор качественного матраса — это не только забота о спине, но и о работе мозга.

Люди могут привыкать к дискомфорту и не замечать его, пока не попробуют хороший матрас. При выборе важно учитывать вес и состояние здоровья: людям с повышенной массой тела подходят более жёсткие модели, а любителям комфорта — мягкие с податливым верхним слоем.