НовостиОбщество16 мая 2026 8:19

Как тюменцам вернуть деньги за билет, если транспорт уехал раньше времени? Отвечают специалисты

Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Преждевременное отправление транспорта считается грубым нарушением договора перевозки. Если пассажир пришел вовремя, а автобус или поезд уже уехали, он имеет полное право требовать возмещения стоимости билета и покрытия расходов на покупку нового. Но нужны доказательства, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

- Если перевозчик официально задекларировал расписание, и транспорт отправился раньше - это основание для компенсации. Перед подачей претензии не будут лишними свидетельские показания других пассажиров, видеозаписи с вокзала, - поясняет эксперт.

Не менее распространенной проблемой является задержка рейсов, которая может обернуться серьезными убытками. По словам профессора Финансового университета Сергея Толкачева, в этом случае можно потребовать компенсацию за конкретные финансовые потери, будь то штраф от работодателя или оплата повторного визита к врачу.

- Однако процедура осложняется нюансами. Перевозчики часто снимают с себя ответственность, если задержка вызвана причинами, не зависящими от них: погодные условия, поломка, действия третьих лиц, - говорит специалист.

Чтобы отстоять свои права, специалисты рекомендуют незамедлительно брать у перевозчика справку о задержке, сохранять все чеки на дополнительные расходы и направлять официальную претензию заказным письмом.

Важно помнить, что в авиации опоздание на регистрацию, которая закрывается заранее, аннулирует право на претензию, даже если сам самолет еще находится на земле, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».

