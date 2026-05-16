Работающим тюменцам рассказали, почему возникает постоянная усталость и когда стоит идти к врачу

Фото предоставлено КП

Астенический синдром - это состояние, при котором человек испытывает патологическую утомляемость, не проходящую даже после полноценного отдыха. По словам врача-педиатра Константина Морозова, не всегда человек может выйти из этого состояние сам и порой может потребоваться помощь врача.

- Причин усталости очень много, но чаще всего встречается реактивная астения. В большинстве случаев она не требует специфического лечения и проходит при нормализации режима дня: достаточно качественного сна, адекватной физической нагрузки и сбалансированного питания, - поясняет специалист.

В осенне зимний период, когда высок риск авитаминоза, Морозов советует принимать витамины. Но только те, которые выпишет врач. Если и после этого слабость не прошла, самочувствие ухудшается или появляются новые симптомы, нужно обратиться за помощью.

Если человек замечает у себя признаки астении, ему нужно, в первую очередь, оценить возможные причины: стресс, недосып, высокая нагрузка. Нормализовать режим дня, сна и питания.

При длительном ухудшении самочувствия или появлении новых симптомов следует незамедлительно обратиться к терапевту. Своевременная диагностика может помочь найти серьезные заболевания на ранней стадии и быстрее вернуться к полноценной жизни, сообщает «МегаТюмень».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.