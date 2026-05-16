Тюменские пенсионеры занимаются мнемотехникой и улучшают память

Фото: Региональный центр активного долголетия - Тюмень

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации предлагает тюменцам «серебряного» возраста освоить мнемотехнику - приемы, которые помогают эффективнее запоминать информацию и предотвращать когнитивные нарушения.

Система Шед - одна из таких техник. С ее помощью можно запоминать небольшие наборы цифр: даты, пин коды, номера машин.

По словам психолога Яны Куликовой, ее принцип весьма прост. Сначала нужно составить фразу, где количество букв в каждом слове соответствует цифре в последовательности. Лучше, если фраза будет смешной и нелепой - так ее проще запомнить. Например, для пароля 3627 подойдет фраза «Кот бегает по болотам» (3-6-2-7 букв). Ноль в последовательности заменяют словом из 10 букв.

Мнемотехники работают и с буквенными кодами. Знакомая с детства фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» помогает запомнить цвета радуги, а «Мы Все Знаем - Мама Юли Села Утром На Пилюли» - планеты Солнечной системы.

- Чем необычнее и эмоциональнее образ, тем легче разуму за него зацепиться. Метод ассоциаций задействует сразу несколько отделов мозга, что позволяет создавать более прочные нейронные связи, - говорит Яна Куликова.

Мероприятия для жителей проходят по адресу: ул. Солнечный проезд, д. 10/1 (отделение по профилактике возрастных изменений и психологической помощи). Подробности по телефонам: 8 (3452) 64 66 16, 64 66 62, сообщает «Тюменская область сегодня».

