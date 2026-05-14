НовостиОбщество14 мая 2026 6:31

Клещи продолжают активно атаковать тюменцев

Серафима Краснова
В Тюменской области с начала сезона клещи укусили свыше 4 тысяч человек.

В Тюменской области в больницы с укусам клещей обратились 4153 человека, из них 1059 — дети до 17 лет. Случаи укусов зафиксированы во всех муниципальных округах региона.

Врачами было зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 2 случая клещевого боррелиоза.

- В качестве основной меры профилактики проводится вакцинация. На 12 мая привито 110 397 человек, включая 39 374 ребёнка до 14 лет. В регионе продолжаются акарицидные обработки: уже обработано более 4600 га территорий, - сообщили в надзорном органе.

Напомним, что Тюменская область попала в список эндемичных регионов по энцефалиту. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека представила список регионов с повышенным риском заражения клещевым вирусным энцефалитом.