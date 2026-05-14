В Тюменской области интерес к голосованию за благоустройство вырос в 4 раза

В Тюменской области зафиксирован резкий рост интереса жителей к голосованию за проекты благоустройства городской среды. Как рассказала заместитель директора департамента ЖКХ Наталья Якуба, если в 2021 году в голосовании приняли участие около 36 тысяч человек, то в 2025 году их число выросло до 129 тысяч — почти в четыре раза.

Эксперт отметила, что тюменцы активно участвуют не только в голосовании, но и в других форматах развития городской среды — обсуждениях, фестивалях и субботниках. В 2025 году в благоустройство региона включились более 300 тысяч жителей.

Голосование за проекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходит в России до 12 июня. Поддержать инициативы городов Тюменской области можно на портале «Госуслуги» или с помощью чат-бота в МАХ.