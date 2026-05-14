Фото: ГАИ Тюменской области.

В Тюмени автоинспекторы за минувшие сутки задержали двух юных водителей, которые сели руль машины без водительских удостоверений.

Первый случай произошёл на улице Академика Сахарова. 17-летний подросток был остановлен за рулём автомобиля «ВАЗ 2107». Прав у него не было. Как выяснилось, машину приобрёл его друг, ранее лишённый прав за пьяное вождение, и не поставил её на учёт. Подросток приехал в Тюмень из Нижней Тавды «на пару дней». В присутствии матери он был привлечён к административной ответственности за езду без прав и за управление незарегистрированным автомобилем. Автомобиль был помещен на спецстоянку.

Второй случай произошел на улице Ленина, 65. Там 16-летний школьник катался на квадроцикле, также не имея водительского удостоверения. Его мать пояснила инспекторам, что сын без разрешения нашёл ключи дома и уехал кататься. Подростка привлекли к ответственности сразу по трём статьям: за езду без прав, за управление незарегистрированным транспортом и за отсутствие мотошлема. Квадроцикл эвакуирован на специализированную стоянку.