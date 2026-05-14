В Тюмени суд отобрал машину у должника за неоплаченный кредит в банке. Инстанция удовлетворила иск финансовой организации к Владиславу Х. о взыскании задолженности по кредитному договору.

В результате заёмщик должен вернуть банку 1 миллион рублей. Кредит был оформлен 29 ноября 2024 года на сумму 949 тысяч рублей под 34,9% годовых сроком на 60 месяцев. В качестве обеспечения выступал автомобиль.

Несмотря на то, что заёмщик выплатил 391 тысячу рублей, к 10 апреля 2026 года его долг вырос до 1 миллиона рублей. Суд постановил взыскать с Владислава Х. в пользу банка: просроченная ссудная задолженность; просроченные проценты; неустойки и комиссии; расходы по уплате государственной пошлины.

Кроме того, суд обратил взыскание на заложенное имущество — автомобиль. Машина будет реализована через публичные торги.