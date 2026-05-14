Лето отменяется: в Тюменской области надолго установится осенняя погода.

На следующей неделе в Тюменской области ожидается возвращение жары. В соответствии с прогнозом синоптиков во вторник, 19 мая 2026 года, дневная температура в Тюмени поднимется до +27 градусов Цельсия, местами по области ожидается до +28 градусов.

В среду, 20 мая 2026 года, жара в регионе немного спадет – на область зайдет циклон с осадками. Дневная температура в Тюменской области в эти сутки составит +23 градуса Цельсия.

Однако, с 21 мая 2026 года в регионе достаточно надолго установится погода, которую можно назвать сентябрьской.

Сообщается, что до 27 мая 2026 года дневная температура в Тюменской области будет держаться в пределах от +12 до +18 градусов Цельсия. Дождливая погода с дневной температурой воздуха от +16 до +18 градусов Цельсия будет держаться в регионе и в начале июня.