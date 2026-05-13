В Тюменской области врачи спасли девочку после укуса змеи. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Змея укусила четырёхлетнюю девочку за ногу в тюменской деревне Сартово. Родители оперативно доставили ребёнка в приёмное отделение Областной больницы № 15 в селе Нижняя Тавда.

Медики ввели противозмеиную сыворотку и стабилизировали состояние девочки, после чего её транспортировали в ОКБ № 1 для дальнейшего наблюдения.

Врачи напомнили родителям о мерах безопасности: змея может быть где угодно, даже на детской площадке; укус особенно опасен для детей из-за малого веса — яд быстрее распространяется.

Что делать сразу при укусе змеи: вызвать скорую, уложить ребёнка и обездвижить укушенную конечность, давать больше тёплого питья. Категорически нельзя прижигать, резать, накладывать жгут, давать алкоголь и пытаться отсасывать яд.