В Тюменской области врачи спасли девочку после укуса змеи.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
Змея укусила четырёхлетнюю девочку за ногу в тюменской деревне Сартово. Родители оперативно доставили ребёнка в приёмное отделение Областной больницы № 15 в селе Нижняя Тавда.
Медики ввели противозмеиную сыворотку и стабилизировали состояние девочки, после чего её транспортировали в ОКБ № 1 для дальнейшего наблюдения.
Врачи напомнили родителям о мерах безопасности: змея может быть где угодно, даже на детской площадке; укус особенно опасен для детей из-за малого веса — яд быстрее распространяется.
Что делать сразу при укусе змеи: вызвать скорую, уложить ребёнка и обездвижить укушенную конечность, давать больше тёплого питья. Категорически нельзя прижигать, резать, накладывать жгут, давать алкоголь и пытаться отсасывать яд.